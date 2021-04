‘Verdachten die coronateststraat in Urk in brand staken kregen geld aangeboden’

Acht vakantie­gan­gers op proefreis naar Rhodos in quarantai­ne, vier mogelijk besmet met coronavi­rus

17 april Acht van de reizigers die met Sunweb op proefvakantie zijn op Rhodos zijn in quarantaine gegaan. Dat maakte Sunweb bekend. Vier van hen zijn mogelijk besmet met het coronavirus. Uit de PCR-test van vrijdag kon volgens Sunweb niet met zekerheid worden gezegd of deze reizigers positief of negatief waren.