Verdachten in liquidatieproces luchten hart bij rechter: ‘Soms, als ik u zie, zie ik mijn moeder terug’

In het liquidatieproces Eris zijn de afgelopen weken al veel details over de moordzaken die centraal staan besproken. Donderdagmiddag ging het in de extra beveiligde rechtbank De Bunker niet over de feiten waar de verdachten van worden verdacht, maar over de mens achter de verdachte. Zij kregen de kans om aan de rechtbank te vertellen hoe het met hen gaat en hoe zij denken over het leven na detentie. Ook eerder opgelegde straffen konden worden besproken.

Plannen voor documentaire

Hoofdverdachte Delano R., goed voor een strafblad van ruim acht kantjes, vertelde bijvoorbeeld dat hij volop plannen heeft voor als hij op vrije voeten zou komen. Voor zijn aanhouding in november 2018 werkte hij voor Videoland aan een documentaire over misdaad. ,,Ik had een contract met RTL. Gelukkig is er nog steeds interesse. Er zijn meer partijen die veel interesse hebben. Daar zitten zeker nog kansen. Ook boeken, dat soort dingen, zeker.” Hij hoopt, wanneer hij vrijkomt, zijn drie gezinnen weer te kunnen onderhouden.

Wel is hij bevreesd voor reacties, want hij wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker vier moorden. ,,Hoe het ook afloopt, mijn naam is door het slijk gehaald. Het zal veel tijd kosten om dat te herstellen. En de nabestaanden zullen ons als daders zien. Maar ik ben een man van respect, laat niet zomaar over me heen lopen. Alleen vrijspraak kan m’n naam zuiveren.” Hij zei tegen de rechters de zaken ‘1000 procent anders aan te pakken’. Volgens hem is bovendien de media (mede) schuldig aan onderwereldconflicten.

Boeken

Een andere bekende verdachte in het proces is oudgediende Greg R. De inmiddels 73-jarige R. vertelde de rechtbank in geuren en kleuren hoe hij zijn tijd in detentie doormaakt. Hij vertelde over zijn elf kinderen, met wie hij veel probeert te bellen. Zo kan hij om de week een kwartiertje bellen met zijn zoon Jesse R., die in het liquidatieproces Passage is veroordeeld tot levenslang. ,,Hij schrijft boeken. Ze zijn wat lang, dus ik zeg hem dat ze korter moeten.” De detentie zelf valt hem vanwege medische problemen zwaar. ,,Het gaat niet zo goed met mij. Ik ben zeker twaalf kilo afgevallen en heb veel medicijnen nodig.”

Michel K., die al ruim vier jaar in voorarrest zit, kreeg zowaar de lachers op zijn hand. Hij vertelde geëmotioneerd over het overlijden van zijn moeder, en dat hij daardoor de grip op zijn leven was kwijtgeraakt. Missen doet hij haar nog steeds, tot op de dag van vandaag. Wel ziet hij de gelijkenis met zijn eigen dochter. En - tot verbazing van iedereen in De Bunker - met de vrouwelijke rechtbankvoorzitter. ,,Soms, als ik u zie, zie ik mijn moeder terug”, zei de moordverdachte, waarmee hij de lachers op zijn hand kreeg. ,,Waarvan akte”, reageerde zijn advocaat Oscar Bolluyt.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: