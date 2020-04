Verdachten moord advocaat Wiersum blijven langer vastzitten

De 31-jarige Moreno B. uit Rotterdam is volgens het OM in de weken voor de moord betrokken geweest bij observaties en voorverkenningen rondom de woning van Wiersum in Amsterdam. Ook zou hij in de dagen voorafgaande aan de moord op Wiersum om onduidelijke redenen telefonisch contact hebben gehad met de advocaat. Mogelijk wilde hij er zo achter komen of de advocaat thuis zou zijn.

Ook heeft de recherche twee auto’s die gebruikt zijn bij voorverkenningen en de daadwerkelijke moord in beslag genomen. Daarin zijn dna-sporen van B. gevonden. Volgens de rechtbank heeft hij geen goede verklaring kunnen geven over hoe dit dna in de auto’s terecht is gekomen.

Ook het dna van Giërmo B. (36) is in de voertuigen gevonden. Hij werd al vrij snel na de moord aangehouden en zit sindsdien vast. Medeverdachte Moreno B. werd eind januari van dit jaar opgepakt.

Moreno B.: ‘Ik ben onschuldig’

De advocaat van Moreno B. pleitte er woensdag voor de voorlopige hechtenis van zijn cliënt op te heffen. Vanwege de coronacrisis was B. zelf niet aanwezig in de rechtbank. ,,Mijn cliënt ontkent alle betrokkenheid. Hij zegt niet schuldig te zijn en hij zegt een alibi te hebben’’, stelde zijn advocaat Job Knoester in de rechtszaal. B. heeft verklaard dat hij ten tijde van de moord bij zijn moeder in de Amsterdamse Bijlmer was. Volgens Knoester heeft de recherche dat alibi slechts ten dele onderzocht. Ook is het volgens Knoester zo dat de recherche het onderzoek te zeer richt op het scenario dat de moord op Wiersum een liquidatie zou zijn.

Knoester haalde de verklaring van een ooggetuige aan, die heeft verklaard dat er sprake zou zijn van een woordenwisseling tussen Wiersum en de schutter. Wellicht was deze ruzie de aanleiding voor de schietpartij, stelde de advocaat. Maar volgens het OM is dit volstrekt onjuist. Op camerabeelden is volgens het OM duidelijk te zien dat de schutter direct zijn arm strekt, en een klein hupje maakt omdat het wapen weigert. Uit de verwondingen bij Wiersum is volgens het OM ook ‘volstrekt duidelijk’ dat het gaat om een liquidatie, en niet om een uit de hand gelopen ruzie. Ook stelt het OM dat uit telecomgegevens blijkt dat het opgegeven alibi van Moreno B. onjuist is.

Volledig scherm Bloemen bij het kantoor van de in 2019 doodgeschoten advocaat Derk Wiersum. © ANP

Neef Taghi

Naast Giërmo B. en Moreno B. zit ook Anouar T. uit Maarssen vast in deze zaak. De 26-jarige neef van Ridouan Taghi had volgens het OM een aansturende en coördinerende rol in het voorbereiden van de moord. Hij zou de leiding hebben over een criminele groep in de buurt van Utrecht die gestolen auto’s schoonmaakt en prepareert zodat ze gebruikt kunnen worden voor criminele activiteiten. Zo had de groep volgens het OM de beschikking over een loods waarin een aantal van deze gestolen voertuigen stond, voorzien van valse kentekenplaten.

Advocaat kroongetuige