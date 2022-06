Verdachten moord Peter R. de Vries voor de rechter

In de vluchtauto werd ook een telefoon gevonden, waarop versleutelde berichten zijn gevonden en ontcijferd. G. en E. spraken daarin over het moordplan met een nog onbekende derde persoon, de vermoedelijke opdrachtgever. Deze persoon - aangeduid als NN-*4229 - benadrukt aan beide verdachten dat de moord moet lukken. G. antwoordt daarna; ‘Bro ik schiet die kk ding helemaal door ze kk lichaam heen, die vieze kk hoer, hoofd alles laat hem daar als een sletje achter’.



Na de moord stuurde G. euforische berichten dat het plan was gelukt. ‘Bro, hahaha. Dwars door ze hoofd en lichaam. Hij is dood, kk doos. Alles spoot. Die bloed, iedereen gillen. Hij bewoog niks meer’.



Volgens het Openbaar Ministerie heeft het er ‘alle schijn’ van dat de moord verband houdt met de werkzaamheden die De Vries verrichtte voor Nabil B., de kroongetuige in het grootscheepse liquidatieproces Marengo. Ridouan Taghi is daarin de hoofdverdachte. De Vries trad op als vertrouwenspersoon en adviseur van de kroongetuige. In 2018 en 2019 werden respectievelijk de broer en de advocaat van de kroongetuige vermoord.