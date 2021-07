Verdachten neerschieten Peter R. de Vries blijven in de cel

De verdachten zijn een 35-jarige Pool uit Maurik (Gelderland) en een 21-jarige man uit Rotterdam. De Rotterdammer is de vermoedelijke schutter. Beiden worden verdacht van betrokkenheid bij de aanslag op het leven van De Vries. Over maximaal twee weken moeten zij voor de raadkamer van de rechtbank verschijnen. Daar kan de hechtenis met maximaal negentig dagen worden verlengd.

Nachtmerrie

De Vries (64) werd dinsdagavond neergeschoten in de buurt van het Leidseplein en ligt met zware verwondingen in het ziekenhuis. Hij vecht daar voor zijn leven, liet de burgemeester van Amsterdam Femke Halsema eerder weten. Zoon Royce de Vries schreef woensdag namens de familie op Twitter dat “de grootste nachtmerrie” werkelijkheid was geworden. “Wij als familie omringen Peter met liefde en hoop in deze moeilijke fase. Veel is nog onzeker, maar wat vaststaat is dat alle steunbetuigingen uit het hele land nu enorm veel steun bieden.”