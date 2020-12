Verdachten van moord op advocaat Derk Wiersum ook gekoppeld aan dubbele moord in Suriname

videoDe twee mannen die volgens het Openbaar Ministerie in september 2019 advocaat Derk Wiersum doodschoten, zijn onlangs ook als verdachte aangemerkt in een ander moordonderzoek. Dat maakte het Openbaar Ministerie (OM) vandaag bekend bij een nieuwe inleidende zitting in het strafproces Pulheim in de extra beveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam Osdorp.

Om welke moordzaak het gaat, wilden de twee officieren van justitie niet toelichten, omdat het onderzoek nog in een beginfase is en verder losstaat van het onderzoek rond de moord op Wiersum. Maar hoogstwaarschijnlijk gaat het daarbij om een dubbele moord die gepleegd is in Suriname.



Dit, omdat de officieren stelden te weten dat uit onderzoek is gebleken dat de verdachten, Moreno B. en Giërmo B., gezamenlijk vanaf Parijs naar Frans Guyana zijn gevlogen, om vervolgens door te reizen naar Suriname. In deze periode werd in Suriname een dubbele moord gepleegd, op Dennis Groenfelt (49) uit Utrecht en de 19-jarige Surinaamse Cadischa Prika. De twee stonden naast een pick-up truck op een parkeerterrein in hoofdstad Parimaribo, toen ze van dichtbij door een langsrijdende auto onder vuur werden genomen.Ze stierven ter plekke. ,,,Ze zijn wel degelijk eerder met elkaar op pad geweest,” aldus de officieren.

Groenfelt gold als een rivaal van Ridouan Taghi en hoorde bij de groep van Taghi’s vijand Mustapha F. In Nederland is Groenfelt regelmatig veroordeeld voor ernstige misdrijven, waaronder een gewapende overval.

‘Liegen over reis naar Suriname’

De officieren zeiden in gesprekken op een in beslag genomen telefoon te hebben gezien dat de zwangerschap van de partner van Giërmo B. ‘problematisch’ was. Zijn partner vraagt hem daarom terug te komen naar Nederland, maar dat weigert hij. Sterker: hij vraagt haar te liegen over zijn reis naar Suriname. In verhoren heeft Giërmo B. geen opheldering willen geven over zijn reis naar Suriname. Volgens Gerald Roethof, zijn advocaat, is zijn cliënt inderdaad van 28 maart tot 8 mei in Suriname geweest. Dat B. in verband wordt gebracht met een dubbele moord in Suriname noemde hij ‘totaal irrelevant’. Hij hekelde het feit dat het OM de Surinaamse zaak ter sprake bracht op een openbare zitting.

Anouar Taghi, de andere verdachte in dit proces, wordt vooralsnog niet gekoppeld aan een andere moordzaak.

Rol van de kroongetuige

Roethof deed een andere opvallende suggestie tijdens het proces. Hij beweerde dat zijn cliënt in de gevangenis, op het moment dat hij in beperking zat (wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat) werd benaderd door iemand die twee celdeuren verder zat. Deze persoon zou hasj hebben aangeboden, maar ook om familieleden te bellen zodat de beperkingen doorbroken konden worden. Inmiddels zou B. zeker weten dat deze persoon kroongetuige Nabil B. zou zijn geweest. Roethof stelde dat op deze manier mogelijk een bekentenis is uitgelokt en hij wil dat de kroongetuige hierover bevraagd kan worden.

Advocaat van de kroongetuige

Derk Wiersum werd op 18 september vorig jaar bij zijn woning in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B., die in het liquidatieproces Marengo belangrijke verklaringen heeft afgelegd over de organisatie van Ridouan Taghi.

Het OM ziet in Taghi ook de opdrachtgever voor de moord op Wiersum, maar heeft daarvoor vooralsnog geen bewijs. Volgens het OM heeft Anouar Taghi (een volle neef) auto’s geleverd aan Moreno B. en Giërmo B., die volgens het OM de uitvoerders zijn van de moord op Wiersum.

