Verdeeldheid over de mondkapjesplicht en boete: ‘Dit slaat helemaal nergens op’

‘Kerst in coronatijd nog onzeker’

10 november Het is nog onzeker met hoeveel mensen je dit jaar Kerstmis mag vieren of uit eten mag gaan. Dat hebben minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) en de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s laten weten na afloop van het Veiligheidsberaad. Het aantal besmettingen daalt, maar Grapperhaus liet weten dat we er nog niet zijn. ,,We moeten heel erg op onze hoede blijven voor dit virus.”