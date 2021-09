Verdomde muggen! Ware kwelgeesten, maar toch zijn ze ook nuttig

Vannacht nog: dikke vette mug in de slaapkamer. Doodgeslagen met een roman die naast het bed lag. Vlek op de muur, vlek op de achterkant van het boek. En de slaap kwam ook al niet terug. Waar komen al die muggen opeens vandaan? En waarom lijken ze steeds dikker te worden?



Het is geen hogere wiskunde. Muggenlarfjes ontwikkelen zich sneller bij hoge temperaturen en de laatste weken was het eindelijk warm in Nederland. Dus gonsde het in de dakgoot van de muggen.