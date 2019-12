Verdronken 31-jarige migrant spoelde aan in Nederland

In Nederland is een aantal maanden geleden het stoffelijk overschot aangespoeld van een migrant. Het gaat om de 31-jarige Mitra Mehrad uit Iran die verdronk bij een poging om per rubberboot vanuit Frankrijk Het Kanaal over te steken naar Engeland.

Haar lichaam werd destijds niet meteen gevonden. Na ruim een week dook het stoffelijk overschot honderden kilometers verderop pas op: voor de kust van IJmuiden. Dat blijkt uit onderzoek van deze krant. Nederlandse justitie heeft destijds geen ruchtbaarheid gegeven aan de zaak. Franse justitie heeft de zaak onderzocht, omdat de vrouw in de omgeving van Calais Het Kanaal op was gegaan. Het is voor het eerst dat het lichaam van een dode migrant aanspoelt in Nederland.

De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM) in IJmuiden kreeg op 18 augustus een melding binnen. De bemanning van een zogeheten wachtschip, dat boorplatforms bewaakt, had op enkele tientallen kilometers in zee een drenkeling aan boord gehaald. De KNRM droeg het lichaam daarna over aan de politie en na onderzoek en overleg met buitenlandse opsporingsdiensten bleek het om de Iraanse Mitra Mehrad te gaan.

Nederlandse mensensmokkelaar

Het onderzoek van Franse justitie toonde nóg iets opmerkelijks aan: de vrouw had voor haar overtocht geld betaald aan een Nederlandse mensensmokkelaar, de 44-jarige Ibrahima K. Hij werd geboren in Guinée maar heeft een Nederlands paspoort.

Samen met een Afghaan leverde hij de rubberboot waarmee de 31-jarige Mitra het water opging. Aan boord bevonden zich nog 19 andere migranten, die de overtocht wel overleefden. Ieder van hen betaalde 3500 euro voor de overtocht.

Een aantal Nederlandse en Afghaanse mensensmokkelaars, waaronder Ibrahima K., wordt ervan verdacht in totaal bijna 100 migranten – tegen betaling – te hebben geholpen bij hun overtocht over Het Kanaal. Ze staan morgen in Frankrijk terecht en kunnen maximaal 10 jaar cel krijgen.