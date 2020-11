‘Verdwijnen in water spreekt meer aan dan verdwijnen in het vuur of in de aarde’

Het klinkt als een techniek waar vooral maffiosi en drugsdealers à la Breaking Bad zich van bedienen: een lichaam laten oplossen in een chemisch goedje. Directeur Sabrina Franken van uitvaartorganisatie Yarden bekijkt het poëtischer. ,,Je lost mensen als het ware op tot water. Naast aarde - begraven - en vuur - cremeren - krijgen we er een derde element bij. Verdwijnen in water spreekt veel mensen meer aan dan verdwijnen in het vuur of in de aarde. Water is aantrekkelijk; je wordt niet voor niets in water, in de baarmoeder geboren. Dat het milieuvriendelijker is komt daar nog bij.’’