Verhuizing Unilever naar Rotterdam voorlopig van de baan

Unilever ziet voorlopig af van de versimpeling van de structuur. Daarmee gaat ook de geplande verhuizing van het hoofdkantoor in Londen naar Rotterdam niet door. Volgens het bedrijf konden vooral Britse aandeelhouders zich niet vinden in de wijzigingen.

Eén van de consequenties van de versimpeling zou zijn dat het aandeel uit de hoofdindex van de Londense beurs, de FTSE 100 zou verdwijnen. Daardoor zullen indexvolgers het aandeel moeten verkopen. Dat zou druk zetten op de beurskoers van Unilever en dus negatief uitpakken voor aandeelhouders.

Unilever bestaat nu nog uit twee bedrijven - een Brits en een Nederlands bedrijf, in Londen en Rotterdam- die eigen aandelen uitgeven. Het bedrijf wilde die structuur versimpelen, onder meer uit kostenoverwegingen en alles op één plek samenbrengen.

Jaren van lobbywerk

Half maart kon de Rotterdamse burgervader Aboutaleb zijn geluk niet op: het Brits-Nederlandse concern had definitief voor Rotterdam gekozen als hoofdvestigingsplaats. Jaren van lobbywerk was aan dit moment voorafgegaan. De regering had het halen van Unilever naar Nederland zelfs tot speerpunt gemaakt.

Aan de andere kant van het Kanaal was er luide kritiek op het verhuisbesluit. ‘Een klap in het gezicht van Groot-Brittannië’, kopten de Britse media. Verschillende beleggers lieten meteen weten dat zij tijdens de aandeelhoudersvergadering op 26 oktober tegen dit voornemen zouden stemmen. In de boardroom van Unilever was er geen spoor van onrust te bespeuren. Op de stemdag zou het niet zo’n vaart lopen, reageerde het levensmiddelenconcern op kritische vragen van de Britse pers. De voordelen van één Rotterdamse hoofdvestiging wogen ruimschoots op tegen enkele Britse sentimenten, dacht topman Paul Polman.

Nee-kamp

Nu het nee-kamp voldoende steun heeft behaald, staan er nogal wat mensen in hun hemd. De vraag is of Paul Polman, ceo van Unilever, nog geloofwaardig is. Datzelfde geldt voor de concurrentiepositie van het bedrijf en de koers van het aandeel. Voor de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb is het ook een hard gelag.