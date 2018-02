Verhuurbedrijf van Jan (50) gaat voor tweede keer in vlammen op

Een crematorium zonder gas: 'Grote stap voorwaarts'

10:22 In haar streven naar 'klimaatneutrale uitvaarten' gaat de verbrandingsoven in een nieuw te bouwen DELA-crematorium in Groningen werken op elektriciteit. Dat is zo'n 20 procent efficiënter dan cremeren met gas. ,,Een grote stap voorwaarts'', meent Dela-directeur Chris Beaulen.