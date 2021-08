Verhuurder studentenflat verbiedt na brand regenboogvlaggen in gangen: ‘Zodat rust terugkeert’

Een ‘levensgevaarlijke situatie’ noemen de studenten de situatie in hun brief. Ze zeggen zich niet veilig te voelen in hun woningen. Sommige bewoners willen niet meer terug naar de studentenflat waar vrijdagochtend 20 augustus brand uitbrak en vier mensen gewond raakten.



‘Bewoners zouden binnen enkele minuten door hun eigen of een centraal brandalarm gealarmeerd moeten worden om zichzelf in veiligheid te brengen,’ staat in de brief. De studenten stellen dat een overgroot deel van de bewoners niet gewekt werd door een brandalarm, maar door een geur van rook of gebons op de deuren door medestudenten. Ze vinden dat er een onderzoek moet plaatsvinden door een onafhankelijke brandveiligheidsexpert. Ook willen ze camera’s bij de ingang, liften en nooduitgangen.



,,Kijk”, zegt de 24-jarige studente Jackie terwijl ze over de verschillende etages loopt, ‘nergens hangen brandblusapparaten in de gang. Er is geen noodknop die we kunnen inslaan’.



Bij de liften hangen rookmelders die ervoor zorgen dat de branddeuren sluiten en de liften onbruikbaar zijn. ‘Deze rookmelders maken echter geen geluid’, staat in de brief.



Op en rond de achtste etage van de 245 studio’s tellende studentenflat is de brandlucht nog goed te ruiken. De achtste verdieping van de flat is onbewoonbaar geworden. Deuren en ramen zijn met houten schotten dichtgespijkerd.