Verkeersinstanties slaan alarm: Groot verkeersinfarct dreigt door achterstallig onderhoud

update Jongens stelen hond en dumpen beestje in geparkeer­de auto, baasje is woest

2 juni De 14-jarige witte herdershond Snowy is zichzelf niet sinds ze afgelopen nacht door twee jongens uit de tuin van haar baasje in Goes werd meegenomen en even verderop werd gedumpt in een opengebroken auto. Eigenaresse Joke Jansen: ,,Ze is normaal gek op eten, maar vanavond tijdens de barbecue is ze niet eens komen snuffelen.”