Verkeersruzie met agressieve monteur langs snelweg gaat land over: 'Poeperd, poeperd!’

Gedumpt varken Brutus (125 kilo) krijgt na weken zwerven in Schijndel nieuw huis

11:54 De winter is begonnen en het maisveld geoogst en leeggegeten. En dus is er geen plek (en eten) meer voor Brutus, een ruim 125 kilo zwaar varken dat al weken rondzwerft in de omgeving van Schijndel. Hij is waarschijnlijk gedumpt door zijn oude eigenaren. Een gespecialiseerde dierenarts uit Gelderland wist ‘de enorme jetser’ vanochtend te verdoven en vangen.