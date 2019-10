Verkeersruzie ontspoort: automobilist wil bestuurder uit auto sleuren

Een video van de heftige mishandeling verscheen vandaag op de filmpjeswebsite Dumpert. De politie bevestigt dat de ruzie zondagmiddag rond kwart over vier plaatshad in de buurt van het AZ-stadion in Alkmaar. De beelden zijn gemaakt door een andere, onbekende weggebruiker. Die reed een tijdje achter de twee auto’s, een lichtgekleurd en een donkergekleurd exemplaar. De ruzie ontstond vermoedelijk nadat de bestuurder in de witte auto had geprobeerd in te halen over een doorgetrokken streep.



Wanneer beide auto’s voor een rood stoplicht staan, slaat de vlam in de pan, zo is op de beelden te zien. Een inzittende van de donkere auto stapt uit, loopt zwaaiend met zijn armen richting de witte auto, trekt het portier open en slaat en trapt de bestuurder meerdere malen. Een andere weggebruiker stapt ook uit en probeert de vechtersbaas te kalmeren, maar tevergeefs. Sterker nog: de man wordt alsmaar kwader en probeert de bestuurder zelfs uit de auto te sleuren. Een vrouw die vermoedelijk bij de slaande en trappende persoon in de auto zat, bemoeit zich later ook nog met de ruzie.