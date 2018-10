Verknocht aan het Oosten des lands én elkaar

Televisiemaker en Almenaar Matthijs van Nieuwkerk en schrijver Özcan Akyol uit Deventer werden verliefd op het Oosten, waar ook hun vriendschap ontsproot. Hun thuis en kameraadschap komen in de vertelmiddag samen. Die presenteren ze in café De Hip in Deventer. Matthijs: ,,Door dit idee met Eus kwam ineens dat besef: hiér woon ik, dít is mijn thuis.’’

Samen met Özcan ‘Eus’ Akyol (34) is het bij De Hip wachten op Matthijs van Nieuwkerk (58). Een man van de klok, maar nu toch echt zeven minuten te laat. Kroeg­eigenaar Fonz Scheepstra haalt zijn schouders op en zegt ook niet te weten waar Van Nieuwkerk blijft.

,,Gossiemikkie, wat is mijn enkel dik geworden’’, verzucht de populaire presentator bij binnenkomst in De Hip. Hij zet zijn John Lennon-achtige bril af, die samen met de pet een doeltreffende vermomming is; hij wordt hier op de Deventer Brink niet direct als een BN’er getaxeerd.



,,Daar ben ik mooi zoet mee, dit kost me een week.’’ Van Nieuwkerk blijkt op zijn Almense erf vlak voor vertrek zijn enkel te hebben verzwikt. Hij tilt nog eens zijn rechtervoet op. Cafébaas Scheep-stra denkt eerst nog dat Van Nieuwkerk zijn kastanjebruine, suède mocassins wil showen, maar pakt na het zien van de bult, iets kleiner dan een tennisbal, snel ijs met een theedoek.

,,Ik dacht dat ik hier de kreupele was, maar het is baas boven baas’’, begroet Eus zijn vriend met een knipoog. ,,Ik ben ook iets ouder hè, Eus’’, reageert Van Nieuwkerk. ,,Ik had met gemak je vader kunnen zijn.’’

Schade en schande

Matthijs van Nieuwkerk geeft nooit een interview aan een krant. Een gegeven op krantenredacties. Hooguit antwoordt hij per mail op vragen. Dat hij nu toch een interview geeft, komt door Eus. Die benaderde de krant voor een interview met hun tweeën over de vertelmiddag in De Hip.

Van Nieuwkerk begint ogenblikkelijk zelf over zijn moeite met kranteninterviews. ,,Oké, even mijn blues daarin: er staat werkelijk nooit wat ik gezegd heb. Mijn ervaring, na schade en schande. Daarom ben ik er een tijd geleden mee gestopt.’’

Deze zondagmiddag maakt Matthijs van Nieuwkerk voor de Stentor een uitzondering. Omdat hij heel graag wil vertellen over zijn liefde voor café De Hip en over de vertelmiddag die daar zondag 28 oktober voor het eerst wordt gehouden. Gewone mensen krijgen vijf minuten om een aangrijpend, waargebeurd verhaal te vertellen. Van Nieuwkerk treedt op als gastheer, samen met columnist Akyol. Als de afspraak is gemaakt dat dit interview gaat over Verhalen in De Hip, zijn vriendschap met Eus en hun liefde voor de regio, is Van Nieuwkerk akkoord. Hij roept, op een wijze zoals hij ‘dit is De Wereld Draait Door’ kan zeggen: ,,Jongens, we gaan van start!’’

Verhalen

Waarom offeren jullie in jullie overvolle bestaan een vrije zondagmiddag op voor dit idee?

Matthijs: ,,Sinds vorig jaar ben ik voorzitter van Stichting De Hip. We buigen ons over de culturele agenda van het café. Daarnaast willen we een aantal nieuwe dingen uitproberen. Een van de ideeën is Verhalen in De Hip op de zondagmiddag. In Amsterdam is dit al jaren een succes, altijd hartstikke druk. Onder leiding van Paulien Cornelisse is in comedycafé Toomler maandelijks een vertelmiddag. Er komen heel normale mensen en die willen verhalen vertellen. Dat willen we in De Hip ook doen.’’

Waarom zijn verhalen van gewone mensen boeiend?

Matthijs: ,,Bij televisie heb je te maken met mensen die een boek hebben geschreven of een film gemaakt. Kortom: mensen die iets bijzonders hebben gedaan. We hopen nu op mensen die in de buurt wonen en denken: ik heb eigenlijk ook wel wat meegemaakt en daar wil ik graag voor publiek over vertellen.’’

Eus: ,,Ik geef lezingen en naderhand komen mensen altijd met hun verhaal. Op dat soort momenten realiseer ik me: ik heb een boek geschreven, ik maak programma’s, maar die mensen hebben ook allemaal goed materiaal, een mooi verhaal. Waar je om kunt huilen of juist bulderen van het lachen.’’

Gaan jullie ze ook interviewen?

Matthijs: ,,Nee. Iemand heeft vijf minuten de vloer. Het kan zijn dat we na afloop zeggen: het heeft een open einde.’’

Of het verveelt al na twee minuten...

Matthijs: ,,Ja, maar dan mag je toch de vijf minuten afmaken, dan is het misschien niet zo’n beste beurt.’’

We zeggen dit ook omdat jij er nooit moeilijk over doet dat je redelijk snel afgeleid bent, als iets je niet interesseert.

Matthijs, lacht besmuikt: ,,Bij DWDD ben ik de waker van de grootste vijand van een televisieprogramma: saaiheid. Kijk, als dat daar dreigt, grijp ik in. Maar in dit geval geef je mensen natuurlijk sowieso de vijf minuten. De vertelmiddag heeft een andere ambitie. Het is een vermakelijke manier om een druilerige zondag door te komen.’’

Is het ook het tegenwicht tegen de mobiele telefoon?

Matthijs: ,,Klopt, enigszins. We zijn zo vergroeid met de telefoon, dat we nauwelijks nog écht met elkaar praten. Laat staan elkaar een lang verhaal vertellen. Deze middag is het: telefoons in de zak, armpjes over elkaar en gewoon eens luisteren wat medestadsgenoten hebben meegemaakt. Ik creëer eigenlijk een middag waar ik zelf dolgraag bij wil zijn. En Eus wilde graag meedoen.’’

Vriendschap

De twee mannen kenden elkaar al vanuit het televisiewereldje; regelmatig schuift Eus bij Van Nieuwkerk aan als zogenoemde DWDD-gastheer. Ze raakten pas bevriend nadat Van Nieuwkerk wekelijks met zijn vrouw in zijn Almense boerderijtje neerstreek.

Matthijs: ,,We bleken dicht bij elkaar te wonen.’’

Niet lang na die ontdekking belandde Van Nieuwkerk een keer in café De Hip. Op uitnodiging van eigenaar Fonz Scheepstra presenteerde hij een ode aan Drs. P., vlak nadat de schrijver en muzikant overleed.

Waarom wil je deze show graag met Eus doen?

Matthijs: ,,In mijn eentje had ik het misschien niet gedaan. Eus is een leuke gozer. We hebben lol met elkaar, ja. Wat die lol precies is, Eus?’’

Eus: ,,Gedeelde interesses, denk ik. Televisie, wijn, boeken, literatuur. We zitten niet helemaal in elkaars vakgebied, maar wel een beetje. Praten in het Oosten over wat er gebeurt in het televisiewereldje in het Westen. Het is toch wel lekker als wij bij Loetje in Gorssel (restaurant, red.) dat allemaal even kunnen doornemen.’’

Van Nieuwkerk lacht, kijkt Eus even schalks aan en streelt kort zijn neus met zijn linker wijsvinger.

Matthijs: ,,In een uurtje de wereld doornemen.’’

Eus, lachend: ,,Zonder camera’s erbij.’’

Twee paar ogen kijken elkaar even indringend aan.

Eus: ,,Ach, over collega’s op tv, zenderbazen, boeken en wat al niet meer.’’

Matthijs: ,,We adviseren elkaar ook. Eus staat aan het begin van een carrière. Er gaat nog van alles gebeuren. Ik zit al wat verder in mijn loopbaan, ken een hoop mensen en weet inmiddels een beetje wat de dynamiek van Hilversum is.’’

Eus: ,,Behoudens daarvan, zonder al te zoetsappig te willen klinken, is Matthijs een heel fijn klankbord. Een gids, een mentor.’’

Van Nieuwkerk oogt verlegen, als een jongetje dat op het schoolplein een kus van zijn moeder krijgt, maar zich daar te oud voor voelt.

Eus: ,,Het is fijn met zo’n ervaren iemand te kunnen sparren op het moment dat er spannende gebeurtenissen op mijn pad komen. Als ik weer eens een belletje krijg van een producent of van een netmanager, praat ik daar met Matthijs over. Die geeft mij meteen uit zijn hoofd een cv van iemand. Dankzij die parate kennis krijg ik een beter beeld van de mensen.’’

Wat maakt het voor jou Matthijs interessant om Eus aan de hand te nemen?

Matthijs, na een lange nadenkstilte: ,,Eus zegt net dat hij iets van mij leert. Maar ik leer natuurlijk op mijn manier weer van Eus, van wat hij allemaal meemaakt. Het is een frisse kerel, die een opinie beheerst kan opschrijven. Daarom raakt hij mensen, raakt hij mij. We zaten niet om een vriendschap verlegen. Maar op een gegeven moment konden we het zeer goed vinden. Dat geldt trouwens ook voor onze vrouwen Anna en Karin.’’

Het Oosten

Geboren en getogen Deventenaar Akyol woonde even in Amsterdam, maar ontdekte dat zijn liefde voor het doorgaans rustige Oosten groter was. De rust die Amsterdammer Van Nieuwkerk evenzeer verleidde.

Waar Van Nieuwkerk een boerenlandschap van schilder Anton Mauve zocht, kocht Eus bij terugkeer een pand aan het drukste plein van Deventer.



Eus: ,,Eigenlijk ben ik daar totaal ongeschikt voor. Ik ga ook echt geen kibbeling meer met mijn dochtertje eten op de zaterdagmarkt, ik vrees mensenmassa’s.’’

Is het voorstelbaar dat je daarom ooit de Brink verlaat voor een boerderij in het buitengebied?

Eus: ,,Dat is een heel moeilijke vraag. Want ik ben echt verknocht aan mijn huis, een fantastisch pand. Het oude gebouw van het Deventer Dagblad. Anna en ik hebben wat rondgekeken, om uit te zoeken of landelijk wonen iets voor ons is. We hebben een weekje... Ik weet niet of ik het mag zeggen.’’

Matthijs knikt: ,,Je mag het zeker zeggen.’’

Eus: ,,Ik heb een week in de boerderij van Matthijs proefgewoond. Matthijs en Karin waren op vakantie en stelden ons voor te logeren in hun huis. Kijk, wij vinden het heel leuk om in Almen op bezoek te komen, echt fantastisch. Gaan we wijn drinken. Er dendert een boemeltreintje in de verte, het is daar heel idyllisch. Bijna perfect. Maar na vier dagen merkten we dat we de stad gingen missen. Het bruisende en de sprankeling.’’

In het Oosten treffen de twee mannen soms de keerzijde van wat ze in het Westen doen. Beveiliging na bedreiging is soms noodzakelijk voor ze, vertellen ze. Dat doet wat met een mens, toch?

Eus: ,,Ik ga daar niet hysterisch over doen. Een column die ik heb geschreven, kan de aanleiding zijn. Of ik heb iets gezegd op televisie, wat mensen blijkbaar bezighoudt. Dan belt de recherche: ‘We gaan bij jullie deur staan’. Maar na een tijdje is dat ook weer weg, waait het over.’’

Matthijs: ,,Ik ben geen opiniemaker, zoals Eus dat wel is. Maar ook ik heb wel eens beveiliging nodig gehad. De maatschappij verhardt. Ik werd niet bedreigd om wie ik ben, maar omdat ik van de Vara ben. Er heeft een tijdje een ME-bus op de oprijlaan van mijn boerderij gestaan. Niet fijn. Dat wil je niet, vooral niet voor je vrouw en kinderen. Het gaat je niet in de koude kleren zitten.’’

Het zou een verhaal voor de vertelmiddag kunnen zijn. Want jullie vertellen zelf ook een persoonlijk verhaal, toch? Wat is jullie verhaal zondag 28 oktober?

Matthijs: ,,Daar ga ik eens even goed over nadenken. Ik zou het je nu nog niet kunnen vertellen.’’

Eus: ,,Ik heb wel een soort van idee, ik ben het natuurlijk gewend om te vertellen. Zelfspot doet het altijd goed, is mijn ervaring. Wat ik precies ga vertellen, bedenk ik die zondagmiddag.’’

Matthijs: ,,Natuurlijk. Jij hebt repertoire.’’