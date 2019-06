Verkrachting en aanslag mogelijk tegelijk behandeld in zaak tegen Gökmen Tanis

Tanis heeft toegegeven dat hij op 18 maart van dit jaar in een tram in Utrecht het vuur heeft geopend op een aantal mensen. Ook tijdens zijn vlucht heeft hij een aantal mensen onder vuur genomen. In totaal kwamen vier personen om het leven. In zijn vluchtauto vond de politie een briefje waarop Tanis ‘Voor mijn moslimvrienden. Allahu Akbar’ had geschreven. Het briefje betreft een afgescheurde brief van het OM, gericht aan Tanis. In de brief schrijft het OM dat de verkrachtingszaak waarin hij verdachte is in de zomer van 2019 zal plaatsvinden bij de rechtbank in Utrecht. Justitie verdenkt hem ervan dat hij in de nacht van 10 op 11 juli 2017 zijn vriendin Angelique heeft verkracht.



Die zaak zou dus 15 juli inhoudelijk worden behandeld. Het onderzoek is namelijk afgerond. Maar of het OM dan ook daadwerkelijk een strafeis zal uitspreken is nog onduidelijk. Mogelijk wil het OM de verkrachtingszaak tegelijk behandelen met de 'tramzaak’, zegt een woordvoerder van het OM. ,,Het besluit daarover is nog niet gevallen. En uiteindelijk is het ook aan de rechtbank om daar een beslissing over te nemen’’, aldus de woordvoerder. Onlangs werd ook bekend dat Tanis geen advocaat meer heeft. André Seebregts, de advocaat die hem tot nu heeft bijgestaan, heeft bij de rechter-commissaris aangegeven dat hij de verdediging neer moet leggen. Tanis zou geen advocaat meer willen hebben.