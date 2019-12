Verliefde man (21) krijgt voorwaardelijke celstraf na seks met buurmeisje (13)

De 21-jarige Kevin K. uit Ermelo is vandaag veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van drie maanden omdat hij seks had met zijn minderjarige buurmeisje. Ook kreeg hij een taakstraf van 50 uur opgelegd.

Toen hij 20 jaar was werd Kevin K. verliefd op zijn destijds 13-jarige overbuurmeisje. K. zag iets moois opbloeien, maar de ouders van het meisje was dit het begin van een nachtmerrie. Zo zei de moeder in haar slachtofferverklaring dat het haar misselijk maakt te horen wat de man haar dochter aandeed.

Quote Je hebt haar op haar meest kwetsbare leeftijd gemanipu­leerd Moeder van slachtoffer

De relatie leidde tot spanningen in het gezin. De ouders van het meisje wilden haar in bescherming nemen door haar in Drachten te plaatsen. Maar Kevin K. kwam achter haar adres, reisde naar haar toe in een busje met achterin een matras en had enkele keren seks met haar. Dat terwijl de politie hem eerder al waarschuwde.

‘Ik ben verliefd’

K. heeft het feit bekend. ,,Het is een stomme fout geweest. Maar ik ben verliefd en dan kan je gekke dingen doen’’, zei hij eerder over de situatie. Volgens haar ouders kan het meisje zich nu niet gezond ontwikkelen. ,,Je hebt haar op haar meest kwetsbare leeftijd gemanipuleerd’’, zei de moeder. ,,Je had je verstand moeten gebruiken: jij bent volwassen en zij is nog maar een kind.’’

De advocaat van K. verzocht de rechtbank om de zaak aan te houden. Ze wil dat er bemiddeld wordt tussen K. en de ouders van het meisje. De advocaat vindt dat de stem van het meisje niet gehoord wordt. Maar de ouders zien bemiddeling niet zitten. Bovendien vinden de rechters dat uit het verhoor bij de politie al blijkt hoe het meisje over de feiten denkt. Het verzoek is dus afgewezen.

Contactverbod