Vermenselijkte chimpansee Marria ontmoet voor het eerst chimp Sony

Blinden kunnen door aanpassingen nu op alle treinstations terecht

8:09 Blinden en slechtzienden kunnen op alle treinstations in Nederland terecht. De afgelopen jaren is er op de stations in totaal voor 90 kilometer aan voelbare en zichtbare geleidelijnen op dezelfde manier aangelegd. Blinden en slechtzienden kunnen hierdoor in principe op elk station hun weg vinden.