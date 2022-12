Vermissing van Nadia (28) op grote schaal verspreid: 'We maken ons enorme zorgen’

vier dagen spoorloosIn het Limburgse Heerlen en daarbuiten wordt al vier dagen met man en macht gezocht naar een jonge vrouw die sinds de nacht van vrijdag op zaterdag wordt vermist. Het gaat om de 28-jarige Nadia Weertman. Op sociale media wordt het opsporingsbericht op grote schaal verspreid. Over de toedracht van de vermissing tast de politie vooralsnog volledig in het duister.

Familieleden van de vermiste Nadia zijn ondertussen de wanhoop nabij en vragen via sociale media om hulp. „We maken ons enorme zorgen. We vermoeden dat ze het laatst in Heerlen is geweest”, schrijft de zus van Nadia op Facebook. Haar bericht is meer dan 50.000 keer gedeeld en heeft daardoor een bereik van vele honderdduizenden lezers.

Ook andere opsporingsberichten zijn vele duizenden keren gedeeld. Naast diverse Nederlandse media duikt inmiddels ook de Vlaamse pers op de zaak. Heerlen ligt op ongeveer een halfuur rijden van de Belgische grens.

Tekst gaat verder onder deze tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Signalement

Het is niet duidelijk of er sprake is van een misdrijf of dat Nadia op eigen initiatief is vertrokken. De politie neemt de vermissing serieus en heeft een officieel opsporingsbericht verspreid. Daarin staat dat Nadia ten tijde van de vermissing een groene, lange parkajas (gewatteerd) met capuchon droeg. Ze is verder in het bezit van een zwarte damestas, waarin naar alle waarschijnlijkheid haar documenten zitten.

Nadia is volgens de politie te herkennen aan haar lange, blonde haar en zilveren ringetjes in haar oren. Ze is 1,65 meter lang en verplaatst zich mogelijk te voet. Ze is voor het laatst gezien in de omgeving van de Jonkerstraat en Koningstraat in Heerlen.

Ook het zogeheten Search And Rescue-team (SAR) deelt haar signalement. ‘Nadia is vermoedelijk voor het laatst in Heerlen geweest en sindsdien ontbreekt elk spoor. Politie en familie maken zich ernstige zorgen om haar’, valt te lezen in het bericht.

De gespecialiseerde zoekorganisatie vraagt inwoners/bedrijven van Heerlen de camerabeelden te checken, en dan met name in de omgeving van de Jonkerstraat/Koningstraat en bij het Roda JC Stadion Kerkrade.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.