Vermissing Willeke Dost: politie zoekt verder op tweede graafplek

update/videoOp een perceel aan de Koekanger Dwarsdijk, in het Drentse Koekange, wordt op dit moment gegraven naar eventuele resten van de verdwenen Willeke Dost. Er wordt op twee plekken van elk ongeveer vijf bij vijf meter gezocht. Op de eerste graafplek is vanmorgen niks aangetroffen. Willeke Dost verdween in 1992. Ze was toen 15 jaar. Het meisje woonde destijds als pleegkind op het perceel waar nu wordt gezocht.

De werkzaamheden gaan tot ongeveer drie meter diep, en begonnen vanmorgen om 09.00 uur. Op de eerste plek waar is gegraven, is niks aangetroffen. Dat heeft een archeoloog van het NFI bevestigd. Het gaat om de plek die door de twee initiatiefnemers van de zoekactie is aanwezen.

De graafwerkzaamheden op de tweede plek begonnen vanmiddag rond 13.00 uur. Hier nam een grondradar eerder verstoringen waar, en sloegen de speurhonden aan. De initiatiefnemers zeggen meer vertrouwen te hebben dat hier wél wat wordt aangetroffen.

Politie Drenthe on Twitter Op 1e plek waar is gegraven niets aangetroffen, bevestigd archeoloog van NFI. Deze plek geeft geen antwoorden op vragen over de verdwijning van #WillekeDost. Volgens archeoloog is op deze plek nooit eerder gegraven. Gaat om de plek die door de initiatiefnemers is aangewezen. 1/2

De zoekactie is mede het gevolg van het initiatief van twee mannen uit Drenthe, die vergevorderde plannen hadden zelf te gaan graven op het terrein waar Willeke woonde.

Beide mannen zijn vandaag aanwezig tijdens het graven, evenals medewerkers van het Cold Case-team en de Forensische Opsporing van de politie.

Met een drone van de Landelijke Eenheid worden vanuit de lucht beelden gemaakt. De politie Drenthe meldt dat er ook een archeoloog aanwezig is ‘om specifieke zaken te beoordelen’. ,,Hij probeert indien nodig aan de hand van sporen uit het verleden de geschiedenis te reconstrueren/interpreteren. Ook een antropoloog staat stand-by. Hij bestudeert materiële overblijfselen van menselijke samenlevingen. Mocht men stuitten op een bijzonderheid dan wordt vervolgens stapsgewijs en minutieus bekeken waar het om gaat. Bij iedere stap kijken experts nauwkeurig mee.”

In het centrum van het dorpje, iets verderop, zijn diverse toeschouwers te vinden die de werkzaamheden op een afstandje volgen. Sommige van hen zijn vanmorgen, puur uit interesse voor de zaak, in alle vroegte naar de kleine Drentse plaats afgereisd vanuit plekken als Hardenberg en Hoogeveen. Van de werkzaamheden krijgen ze weinig mee: het gebied is volledig afgezet, alleen de pers mag van dichterbij toekijken.



Hugo van Klaveren, hoofd dienst regionale recherche Noord-Nederland was vanmorgen ook al vroeg in Koekange: ,,We willen dit graag oplossen. We gaan ook graven omdat we willen voorkomen dat het verhaal gaat dat we aanwijzingen in deze zaak hebben laten liggen.’’ Van Klaveren denkt het graafwerk nog vandaag af te kunnen ronden. ,,Maar als we niets vinden is deze zaak voor ons niet klaar.’’ Via Twitter laat de Politie Drenthe weten: ,,We beseffen dat haar verdwijning veel mensen raakt en willen voor de nabestaanden en de omgeving duidelijkheid over wat haar is overkomen.’’

Willeke Dost was nog geen twee jaar oud toen allebei haar ouders omkwamen bij een verkeersongeluk. Na hun dood ging ze van huis naar huis, tot ze terecht kwam bij een pleegfamilie in Koekange. Op 15-jarige leeftijd verdween ze spoorloos. In eerste instantie werd ervan uitgegaan dat het meisje was weggelopen. Maar tot de dag van vandaag is onduidelijk waarheen. Willeke leek in het niets te zijn opgelost. Het onderzoek naar haar verdwijning leefde soms weer op, tot in 2010 Willekes pleegmoeder en pleegbroer werden aangehouden. Rond die tijd werd ook de boerderij en het omliggende terrein uitgekamd. Toch werd niks aangetroffen en werden beschuldigingen aan het adres van het pleeggezin niet hardgemaakt.



In 2012 probeerde een tante van Willeke Dost alsnog vervolging van de pleegmoeder en -broer af te dwingen, maar dat mislukte.

