Vermist notitieboekje terecht, onderzoek naar mondkapjesdeal Van Lienden kan verder

Het vermiste notitieboek uit het onderzoek naar de lucratieve mondkapjesdeal van Sywert van Lienden is weer terug bij onderzoeksbureau Deloitte. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis in een brief aan de Tweede Kamer.

Een anonieme vinder heeft de notities van een van de onderzoekers teruggegeven. Het notitieboek raakte halverwege oktober kwijt. Later bleek het in bezit te zijn van een anoniem persoon, die het toen nog niet had teruggegeven. Inmiddels zijn de aantekeningen dus weer terecht.

Deloitte mag het onderzoek vervolgen nadat er een aantal afspraken met het ministerie zijn gemaakt over het afhandelen van de gevolgen van het datalek. Deze afspraken gaan onder meer over het waarborgen van de privacy van de betrokkenen, schrijft Blokhuis. In een eerdere brief schreef de staatssecretaris dat er verschillende “persoonsnamen” in het boek stonden.

Teleurstelling

Volgens Blokhuis heeft het ministerie van Volksgezondheid zijn ‘ongenoegen en teleurstelling‘ uitgesproken over met name de afwikkeling van het lek. Deloitte maakte hiervan pas op 7 november melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het onderzoeksbureau heeft zijn excuses aangeboden en erkend dat het tekort is geschoten, aldus de staatssecretaris.

Het onderzoek van Deloitte richt zich op de aankoop van zogeheten persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder mondkapjes. Toenmalig CDA-prominent en opiniemaker Van Lienden kocht mondkapjes in via zijn bedrijf Relief Goods Alliance. Hij raakte in opspraak vanwege een lucratieve mondkapjesdeal waar meer dan 100 miljoen euro gemoeid was, die hij met het ministerie van Volksgezondheid sloot. Van Lienden en zijn twee zakenpartners hielden gezamenlijk bruto 28 miljoen euro over aan de verkoop. Eerder zei Van Lienden er geen winstoogmerk op na te houden.

100 miljoen euro

Het onderzoek bestaat uit drie fases. In de eerste fase wordt de deal van Van Lienden onderzocht. Het tweede deel van het onderzoek richt zich op twee andere grote overeenkomsten waarmee ruim 100 miljoen was gemoeid. In de derde fase onderzoekt Deloitte alle deals onder de 100 miljoen euro.