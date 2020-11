Vermiste baby Tuana uit Maastricht gevonden in België

De drie maanden oude baby Tuana Remmers uit Maastricht, die sinds 22 oktober vermist werd, is terecht. Het meisje werd vanmiddag gevonden in de Belgische Voerstreek. Volgens haar familie en de politie verkeert ze in goede gezondheid.

De Belgische politie vond de baby rond 18.00 uur in een woning in Voeren, vlak over de Belgische grens bij Eijsden. De 26-jarige moeder van de baby had eerder gezegd dat het kind in Turkije was bij de familie van haar huidige vriend, waar ze uitstekend zou worden verzorgd. Volgens haar was er geen reden voor paniek.

Op advies van haar advocaat wil ze verder niet reageren op het nieuws dat het kindje gevonden is. Haar broer en de oom van het meisje laat weten dat ze inderdaad niet in Turkije was, maar dat familie zich over het meisje ontfermde zodat ze bij haar moeder kon blijven. ,,Het ging goed met het kindje en ze was veilig", benadrukt hij.

De kinderrechter had de baby uit huis geplaatst, maar sinds 22 oktober werd het meisje vermist. De politie maakte zich zorgen om haar gezondheid. De moeder was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het zondag gepubliceerde opsporingsbericht. ,,We hebben al jaren problemen met jeugdbescherming en de politie, maar dat ze dit nu doen, verbaast ons zeer", zei ze daarover.

Goede moeder

De moeder van drie kinderen heeft al langer een conflict met de betrokken instanties. Ze vertelde eerder dat ze al op zeer jonge leeftijd moeder werd. ,,Ik probeer al acht jaar aan te tonen dat ik wél een goede moeder ben, maar er is niemand die naar mij wil luisteren.’’

Mochten moeder en anderen met de verdwijning te maken hebben, dan zullen ze worden vervolgd voor het plegen van een strafbaar feit: het onttrekken van het baby’tje aan het bevoegde gezag, aldus de politie.

Bureau jeugdzorg heeft zich over het kind ontfermd.

