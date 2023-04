Vermiste Duitse vrouw ‘in goede gezondheid’ teruggevonden op Texel

Ministerie wil uitleg China over ‘verregaan­de intimida­tie’ Volkskrant-journalist

Volkskrant-journalist Marije Vlaskamp is afgelopen najaar slachtoffer geworden van ernstige bedreiging en intimidatie. Onbekenden deden onder haar naam bommeldingen bij onder meer de Chinese ambassade in Den Haag. Via Telegram werd geëist dat ze een kritisch artikel over China offline zou halen. Dat schrijft de Volkskrant.