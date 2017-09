Vermiste Frans Routs (73) maakte dodelijke val in Moezel na bezoek wijnfestival

Duitse hulpdiensten zochten dagenlang naar de man in en rond het dorp Ellenz-Poltersdorf. In hun zoektocht maakte de politie gebruik van een helikopter, een boot, een speurhond en meer dan honderd man. De Duitse politie noemde tijdens de zoektocht het scenario van een zelfmoord al 'zeer onwaarschijnlijk', en ging uit van een ongeluk of een misdrijf. Volgens de politie is Routs op 150 meter van het hotel in het water gevonden. Een woordvoerder van de Duitse politie sprak woensdagavond van een noodlottig ongeval.

Wijnfestival

Op internet vroeg de familie van Routs eerder al om hulp. Zijn zoon opende een facebookpagina, 'Gast aus Niederlanden vermisst'. In een post op die pagina stond de mededeling: 'Frans is gevonden. Hij is, terwijl hij moest plassen, voorover in het water gevallen. Zijn hoofd raakte een steen en is toen verdronken. Hij heeft niet geleden'. Die tekst is inmiddels gewijzigd. Het gedeelte over het plassen is er uit gehaald.