Vermiste Frans Routs omgekomen tijdens plassen in rivier in Duitsland

Schiphol ziet groei­mo­ge­lijk­he­den ondanks toename overlast

17:30 Schiphol zegt dat verdere groei mogelijk is, omdat de luchthaven ruim onder de afgesproken norm van geluidsbelasting blijft. Dit stelt Schiphol zelf na een studie die is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Uit de studie blijkt echter ook dat de overlast voor woningen in de omgeving is toegenomen.