Vermiste Furkan (26) uit Deventer overleden bij aardbevingsramp in Turkije: ‘Niet te bevatten’

Furkan Kazci (26) uit Deventer is overleden. Dat melden zijn familie en de Centrummoskee op sociale media. De jonge amateurvoetballer van Turkse Kracht raakte onder het puin na de verwoestende aardbeving in Turkije.

Kazci was op vakantie in de stad Kahramanmaraş, een stad midden in het epicentrum van het aardbevingsgebied. Na de zware schokken kon niemand meer contact met hem krijgen. Sinds maandag was er grote onzekerheid over zijn lot.

‘Rust zacht, mijn liefste’

Zijn familie reisde af naar zuidoost-Turkije af om hem te redden. Maar woensdagmiddag laat zijn zus Melek op Facebook weten dat Kazci is overleden. ,,Weer een leven is verloren gegaan door een gebrek aan hulp. Mijn Furkan is overleden. Rust zacht, mijn liefste’’, schrijft ze.

De klap is groot in de Turks-Nederlandse gemeenschap in Deventer. Zij leefden de afgelopen dagen mee met de familie. In de Centrummoskee aan de Smyrnastraat was zijn vermissing dinsdag het gesprek van de dag. Bezoekers hoopten nog op een goede afloop.

‘Schiet woorden tekort’

Het bestuur van de moskee roept mensen in Facebookbericht nu op om te bidden voor de nabestaanden. Woordvoerder Oguzhan Akdemir neemt in tranen de telefoon op. ,,Ik ben in een diepe dal van rouw. Ik schiet woorden tekort, meer kan ik ook niet zeggen.’’



,,Vreselijk dit’’, reageert DENK-raadslid Ahmet Kaya. Het nieuws komt ook net bij hem binnen. ,,Dit is niet te bevatten. Aan de ene kant houd je hoop, aan de andere kant realiseerde je je al dat het heel lang duurde. We gaan kijken wat we voor de familie kunnen betekenen.’’

Topscorer

Bij zijn voetbalclub Turkse Kracht waren alle trainingen voor deze week al afgelast. Kazci speelde daar in het eerste elftal. Hij was dit seizoen zelfs topscorer van zijn team. Eerder speelde hij ook voor de Deventer clubs Sallandia en Koninklijke UD.

