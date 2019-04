Vermiste Joän is weer terecht: ‘Ze wil nu rust’

De geboren Arnhemse was sinds eind januari spoorloos. De politie verspreidde op 1 februari een opsporingsbericht over de toen nog minderjarige Joän. Ze werd afgelopen weekend 18 jaar. ,,We hebben afgelopen zondag een berichtje van haar gehad dat het goed met haar gaat”, zegt de vriendin, die niet bij naam genoemd wil worden.

‘We zijn opgelucht

,,Joän stuurde ook een foto mee - daarom weet ik zeker dat ze het echt is. We zijn opgelucht. Ze is ook met haar vader naar de politie geweest om te laten weten dat er niet langer sprake is van een vermissing.”



De jonge vrouw is volgens de vriendin bij haar vader en stiefmoeder. Haar stiefmoeder wil er niet al te veel over kwijt. Ze laat aan deze site weten dat Joän in goede handen is. ,,Ze wil nu rust", zegt ze.