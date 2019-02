Vermiste Leo (67) zat 26 uur vast op invalidentoilet

De als vermist opgegeven gehandicapte Hagenaar Leo de Ron (67) zat ruim 26 uur lang klem in het invalidentoilet van verpleeghuis Nieuw Berkendael in Den Haag. Verplegend personeel, familie en de recherche rukten uit om de jasloze man in gure weersomstandigheden te zoeken, maar vonden de 67-jarige pas 26 uur later op de koude vloer van het woonzorgcentrum.

Rolstoeler De Ron werd als vermist opgegeven, nadat verplegers hem op zondagmiddag uit het oog waren verloren. Dochter Marjan de Ron (35) vroeg via sociale media om hulp, omdat haar vader, die niet goed kan praten door hersenletsel, vermoedelijk zonder jas van het terrein bij het verpleeghuis zou zijn vertrokken. Daarnaast was het batterijtje van het gps-systeem in zijn rolstoel leeg, waardoor De Ron onvindbaar was.

‘Schandelijk’

Ruim 26 uur later werd Leo gevonden op het invalidentoilet in het verpleeghuis aan de Burgemeester Waldeckstraat. Marjan noemt het ‘schandelijk’. ,,Ze hebben hem teruggevonden op het invalidentoilet, waar ze dus niet hebben gekeken met zoeken.” Hoe het heeft kunnen gebeuren? ‘De cliënt heeft de toiletdeur dichtgetrokken. Daardoor leek het toilet bezet’, schrijft de overkoepelende zorgorganisatie Woonzorgcentra Haaglanden (WZH) in een schriftelijke reactie.

Een woordvoerster geeft aan dat WZH de situatie betreurt. ,,We hebben echt ons uiterste best gedaan en meermaals het hele verpleeghuis doorzocht. Iedereen is aangeslagen door het incident”, zegt de woordvoerster.

Quote We hebben overal gezocht, behalve op dat ene toilet, het blijft mensenwerk Woordvoerster Nieuw Berkendael Toch stelt Nieuw Berkendael dat het eigen protocol voor vermissing direct na de melding is ingezet en ook correct is nageleefd. Marjan vindt de woorden van de zorgorganisatie uiterst merkwaardig. ,,De recherche heeft meermaals gevraagd of het gebouw toch nog doorzocht kon worden. Mijn vader was zondagavond niet te zien op de camerabeelden, dus de kans dat hij het pand had verlaten was volgens de politie al erg klein.”

De woordvoerster van Nieuw Berkendael geeft toe dat het personeel op de hoogte was van de camerabeelden en van het verzoek van de recherche om het pand nogmaals te doorzoeken. ,,We hebben overal gezocht, behalve op dat ene toilet. Het is triest dat we het hebben overgeslagen, maar het blijft wel mensenwerk.” Ze geeft aan dat het woonzorgcentrum inmiddels onderzoek doet naar het incident. In een schriftelijke reactie geeft WZH aan dat de vermissing van De Ron ‘wordt besproken met betrokkenen om hieruit lering te trekken en verbetermaatregelen door te voeren.’

Het verplegend personeel van Nieuw Berkendael trof Marjans vader in zittende positie op de vloer van het toilet aan. Haar stem trilt. ,,Mijn vader was gisteren heel verdrietig en ontdaan. Hij is iemand die door zijn aandoening nauwelijks emoties toont. Je kunt dus wel nagaan hoe erg dit is geweest voor hem.”

Marjan plaatste zondag foto’s van haar vader op Facebook, zodat Hagenaren konden helpen zoeken. ,,We hebben tot 04.00 uur ’s nachts rondgefietst en bij elk slootje gekeken. Het was een regelrechte nachtmerrie.” De politie begon eveneens een zoektocht naar de 67-jarige man. ,,Agenten hebben met speurhonden naar hem gezocht. Het is echt een schande. En dan te bedenken dat hij daar al die tijd heeft gezeten. Hij moet echt bang zijn geweest en zich hulpeloos hebben gevoeld. Hij kan zich gewoon niet uiten.”

Touw

Of haar vader is gevallen, naast de pot is gaan zitten of in elkaar is gezakt, weet Marjan niet. ,,Mijn vader weet in zo’n situatie überhaupt niet wat hij moet doen.” In invalidentoiletten wordt doorgaans als veiligheidsmaatregel een touw gespannen waaraan gebruikers kunnen trekken om in noodgevallen zorg in te schakelen. ,,Hij zou niet eens weten hoe dat moet. Dat komt niet eens in zijn hoofd op.”

Sinds hij is teruggevonden slaapt De Ron vooral heel veel. ,,Hij heeft bijna geen gevoel in zijn benen. Mijn vader heeft 26 uur op de grond van het toilet gezeten, niet kunnen bewegen.” WZH zegt met Marjan afspraken voor verdere medische zorg van De Ron te hebben gemaakt.