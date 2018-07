Vermiste poes Lollypop na 17 jaar weer bij baasje teruggekeerd

Stomverbaasd was Eric de Hont uit Almere toen hij een telefoontje kreeg van de dierenambulance. En eigenlijk kon hij het ook nauwelijks geloven, dat het zijn poes Lollypop was die na een vermissing van 17 jaar weer was teruggevonden.

Maar toen de ambulance met de poes voor de deur stond, was er geen twijfel mogelijk. Dit was Lollypop, de kat die hij zelf met pipetjes melk had groot gebracht. ,,Gevonden in Weesp. En dankzij de chip wisten ze waar ze thuis hoorde",aldus De Hont tegen Omroep Flevoland.

Hij denkt niet dat Lollypop al die jaren in het wild heeft doorgebracht. ,,Vermoedelijk heeft er iemand voor haar gezorgd. Alleen zijn ze blijkbaar nooit met haar naar de dierenarts geweest, want anders was via de chip wel duidelijk geworden dat ze in Almere thuishoort.''

Lollypop moet inmiddels tenminste 18 jaar oud zijn. Ook in haar eerste levensjaar liep ze al eens weg, maar keerde toen na tien maanden weer terug. Hoe het ditmaal gaat aflopen, durft De Hont niet te voorspellen.