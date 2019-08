Vermiste zwemster Penny (23) werd teruggevonden in hotel

Zondagavond kwam het bericht dat Penny in goede gezondheid weer was aangetroffen. Waarom Penny in het hotel was is nog niet duidelijk. ,,We moeten nu uitzoeken wat er vanaf het moment dat ze van het strandje verdween is gebeurd”, laat een woordvoerder van de politie weten. Ook nu blijkt dat de vrouw vrijwillig is vertrokken, doet de politie alsnog onderzoek naar de verdwijning. ,,Omdat deze persoon als vermist is opgegeven. Vrijwillig of onvrijwillig, we doen dan alsnog onderzoek.”



Ook benadrukt de politie dat er veel hulpdiensten in touw zijn geweest om te helpen in de zoektocht naar de verdwenen zwemster. ,,De zoektocht is zo groot geweest dat in zo’n onderzoek gekeken wordt of bepaalde kosten op haar verhaald kunnen worden”, zegt de woordvoerder. ,,Maar we zijn vooral heel blij dat ze weer terug is.”