Vermoedelijk ontvoerde man is gevonden in Beverwijk: ‘Maakte verwarde indruk’

De man die vrijdagmiddag mogelijk werd ontvoerd uit het Noord-Hollandse Spanbroek is gevonden in Beverwijk. Dat meldt de politie.

Hij wordt medisch onderzocht en daarna verhoord. ,,We bedanken echt iedereen die met ons mee heeft gezocht, het waren er velen”, aldus de politie.

De man is gevonden op de Breestraat in het centrum van Beverwijk, vlak bij het station, aldus een woordvoerder van de politie. Hij werd in zijn eentje en op straat gevonden, nadat de politie tips had binnengekregen van mensen die hem hadden gezien. De man maakte een verwarde indruk, maar had geen uiterlijke verwondingen, aldus de woordvoerder. Pas na het verhoor van de man kan de politie uitsluitsel geven over of er daadwerkelijk sprake is geweest van een ontvoering.

De man is een buitenlander die Engels of Duits spreekt. Meer details over zijn identiteit deelt de politie niet, ook omdat ‘zijn naasten nog niet bereikt zijn’, aldus de woordvoerder.

De man stapte vrijdagmiddag rond 14.20 uur onder dwang in een auto aan de Herenweg. Een klein uur voor de vermoedelijke ontvoering stond hij op zijn sokken bij het winkelcentrum en de bushalte aan de Herenweg in Spanbroek. In de nacht van vrijdag op zaterdag werden in het nabijgelegen Heerhugowaard twee mannen aangehouden. Zij zitten maandag nog vast totdat er uitsluitsel is over hun rol bij de eventuele ontvoering, aldus de zegsman van de politie.

De politie deelde zondag een foto waarop te zien is dat de man in een lijnbus staat. Het beeld kwam van een camera in de bus. De politie heeft een tiental tips gekregen naar aanleiding van die foto, aldus de woordvoerder.

