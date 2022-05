Vermoorde zoon (19) van schoenenmagnaat had ‘afspraak op dag van verdwijning’

vanavond stille tochtDe 19-jarige Xavier Durlinger die afgelopen donderdag dood werd teruggevonden in een bos in Sittard, had op de avond van zijn verdwijning vermoedelijk een afspraak met een nog onbekende persoon, blijkt uit rechercheonderzoek. De politie is naarstig op zoek naar een mogelijk cruciale getuige die afgelopen vrijdag anoniem informatie over Xavier had doorgespeeld.

Bij de Kollenberg in Sittard, in de buurt van een bosgebied, werd donderdag het lichaam van de 19-jarige Xavier gevonden. Hij is door een misdrijf om het leven gekomen. Xavier was een week eerder als vermist opgegeven. In zijn woonplaats heerst volgens de politie grote verslagenheid. Veel mensen kenden Xavier, niet alleen vanwege zijn familie die een groot schoenenbedrijf runt, maar ook omdat hij zelf een grote vriendenkring had.

Op woensdag 11 mei, de dag van zijn verdwijning, was Xavier in de avond met zijn fiets onderweg naar een persoon voor een afspraak. In Opsporing Verzocht zijn gisteravond beelden getoond waarop te zien is dat Xavier onderweg is. Op de Ligne in het centrum van Sittard is de fietsende Limburger door camera’s vastgelegd rond 22.30 uur. Het lijkt erop dat hij op dat moment richting de Kollenberg reed.

Spullen verdwenen

Vanaf dat moment loopt het spoor voor de politie dood. Xavier wordt een week later levenloos aangetroffen in Kollenberg. Een aantal spullen dat hij bij zich had, waaronder zijn pet, heuptasje en enkele telefoons, werd niet in de Kollenberg aangetroffen. Ook zijn fiets was verdwenen, maar de politie heeft recentelijk zo’n zelfde fiets gevonden en onderzoekt of het om die van Xavier gaat.

In Opsporing Verzocht deed de politie nog een dringend beroep op de tipgever die afgelopen vrijdag belangrijke informatie doorspeelde. Dat deed de anonieme persoon via Meld Misdaad Anoniem. Deze tipgever wordt ‘met klem verzocht’ om nogmaals contact op te nemen, maar nu via het Team Nationale Inlichtingen. ,,Wat u met iemand van dat team bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld en uw gegevens kunnen nooit bij verdachten of een dader terechtkomen”, geeft de politie mee.

Stille tocht

Omdat de familie heeft besloten Xavier in besloten kring te begraven, organiseren vrienden vanavond een stille tocht om een laatste eer aan hun vriend te betuigen. ,,Xavier was een zorgzaam persoon. Met een heel groot hart. Hij stond altijd voor iedereen klaar”, zegt de organisator van de stille tocht, Tunezi Samir, tegen deze site.

Samir leerde Xavier zo’n vijf jaar geleden kennen via een gemeenschappelijke vriend. ,,De klik was er meteen, we konden goed met elkaar opschieten. Sindsdien is er een broederschap ontstaan.” De vriendschap tussen de twee was zo innig dat ze elkaar als broers zagen, zegt Samir. ,,Hij was mijn bonusbroertje. Een echte, loyale vriend. Daarom wil ik deze stille tocht voor hem organiseren als eerbetoon aan Xavier en aan onze vriendschap.”

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: