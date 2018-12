Vernieling escaleert tot schietpartij: agent én twee anderen gewond in Winterswijk

UpdateWINTERSWIJK - Wat begon met een melding over een vernieling liep vannacht volledig uit de hand. Na het slopen van een woning aan de Keizersdwarsweg in Winterswijk vertrokken drie verdachten in eerste instantie, maar het drietal keerde terug met één of meerdere wapens. ,,Op dat moment is er geschoten waarbij een politiecollega gewond is geraakt,’’ meldt de politie. De politie heeft in totaal vijf mensen gearresteerd.

Het begon even na 01.00 uur vannacht met een melding van een vernieling aan een woning. De drie verdachten van deze vernieling zijn na dit incident vertrokken in een zwarte Skoda, ‘met het cijfer 99 in het kenteken’, meldt de politie.

Zwaar gewond

Een agent nam poolshoogte bij de woning, maar dat werd hem bijna fataal. ,,Op dat moment is er geschoten waarbij een politie collega gewond is geraakt. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd,’’ zo laat de politie Winterswijk vanmorgen vroeg weten.

Ook de verdachten kwamen er niet zonder kleerscheuren vanaf. ,,Een van de inzittenden was zwaar gewond en is per helikopter naar het ziekenhuis in Nijmegen vervoerd,’’ meldt de Gelderse politie. Ook de bestuurder van de auto raakte gewond.

Klopjacht

Na een klopjacht is de zwarte Skoda waarin de verdachten vertrokken aangehouden. Wat er precies is voorgevallen in de plaats in het oostelijkste puntje van Gelderland, vlak tegen de grens met Duitsland aan, is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. ,,Meer info volgt later’’, liet de politie in de Achterhoek weten in de nachtelijke uren. De agent werd na behandeling weer ontslagen uit het ziekenhuis.