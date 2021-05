Verongelukte man (20) probeerde ‘spannende foto’ te maken van zijn nieuwe auto op spoorwegovergang

Een politiewoordvoerster zegt met alle scenario’s rekening te houden. ,,We praten met getuigen en ook dit verhaal wordt daarbij zeker onderzocht. Maar het is nog te prematuur, het onderzoek is in volle gang en we gaan niet speculeren over de toedracht.”



Een getuige in vertelt in Dagblad van het Noorden dat ze tijdens het eten een knal hoorde: ,,Mijn dochter en schoonzoon zijn gaan kijken maar kwamen al heel snel terug. Het was te verschrikkelijk. Zo jong nog. En dan loopt het zo af. Heel erg voor de nabestaanden.’’



De aanrijding vond zondag rond 18.00 uur plaats op een spoorwegovergang bij de Oude Schoolweg. Niemand in de trein raakte gewond. De treinreizigers werden met bussen geëvacueerd. Het treinverkeer tussen Assen en Groningen heeft een groot gedeelte van de avond stilgelegen.