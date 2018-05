Verongelukte marinier (30) was net voor de tweede keer vader

Zijn vader, fotograaf Theo van Woerden uit Lisse, maakte het nieuws zelf op Facebook bekend. Hij herinnert zijn zoon als een ‘oprechte jongen en recht door zee’. Van Woerden was getrouwd en had twee kinderen, waarvan de jongste nog maar 6 weken. De sergeant doorliep de meest zware training van mariniers en kwam terecht bij de Special Forces. De laatste jaren had hij een functie bij de Dienst Speciale Interventies. Hij zou nu aan de slag gaan bij het Arrestatie Team van de politie.

Het nieuws is als een mokerslag aangekomen bij het Korps Mariniers en de marine, ook al had Van Woerden zijn afscheid al aangekondigd. ,,We zijn een kameraad verloren. Een noodlottig ongeval maakte gisteren een veel te vroeg einde aan zijn leven. Heel veel sterkte voor alle nabestaanden,'' schrijft de korpsadjudant op twitter. Het is een van de vele reacties. ,,Waar we allemaal bang voor waren,'' schrijft een ander. ,,De kans was zo groot dat het iemand uit onze gelederen was. Gecondoleerd allen. Rust zacht, Willem,'' schrijft ene Co, waarmee hij doelt op de plaats van het ongeval die zo vergroeid is met de marine.