Verontwaardiging bij moslims over ‘genotshuwelijken’ voor seks: ‘Dit mag niet, huwelijk is serieuze zaak’

Vrouw (50) vecht voor haar leven na heftig ongeluk: ‘Mijn moeder kan niet vertellen wat er is gebeurd’

De dochter van de dinsdagochtend aangereden vrouw in Nijkerk zit vol vragen. Haar moeder (50) kwam in botsing met een scooterrijder, viel op haar hoofd en vecht momenteel voor haar leven. ,,We krijgen geen contact met haar en wij willen heel graag weten wat er precies is gebeurd.”

21 mei