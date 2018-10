Veroordeling Klaas Otto flinke steun voor OM

De veroordeling van Klaas Otto zorgde vandaag voor opgeluchte gezichten bij de twee officieren van justitie. De straf van 6 jaar cel is in meerdere opzichten een flinke steun in de rug van het door de verdediging zwaar bekritiseerde Openbaar Ministerie (OM) en de recherche.

De Bredase rechtbank bevestigt met het vonnis feitelijk wat het OM al jaren roept: dat Otto een gewelddadige beroepscrimineel is. De uitspraak betekent dat jaren van intensieve rechercheonderzoeken en een rechtszaak van ruim twee jaar niet voor niets zijn geweest en dat OM en politie bij de moeizame vervolging van Otto op de goede weg zijn. ,,Het is een mooie uitspraak voor hetgeen bewezen is”, reageert persofficier Tom Hendriks met ingehouden tevredenheid, ,,maar we zijn ontevreden over wat niet bewezen is verklaard.”

Een opsteker voor OM en politie is dat de rechtbank bepaalde dat Otto, die na 629 dagen voorarrest sinds april op vrije voeten was, meteen terug de cel in moest om zijn straf uit te zitten. Met de gebruikelijke aftrek van een derde van de tijd en het voorarrest moet hij nog 27 maanden brommen, afhankelijk van de afloop van het hoger beroep en nieuwe schorsingsverzoeken.

Liquidaties

Otto terug in de cel, dat is wat OM en politie om meerdere redenen wensten. Ze zijn nog niet klaar met de No Surrender-oprichter, tegen wie nu nog zeker vijf rechtszaken lopen, onder meer voor het laten mishandelen van een oud-No Surrenderlid en beïnvloeding van getuigen in zijn proces. Justitie onderzoekt echter ook zijn mogelijke rol bij veel zwaardere misdrijven, waaronder liquidaties. Daarbij wil ze voorkomen dat hij slachtoffers en getuigen kan beïnvloeden.

Niet onaantastbaar

Met het vonnis denken politie en justitie ook aan te tonen dat de bekende én beruchte beroepscrimineel niet onaantastbaar is. Dat eventuele slachtoffers en getuigen veilig over hem kunnen verklaren, waardoor er meer vaart in moeilijke onderzoeken kan komen.

In die zin is het proces een opmaat naar meer en een geslaagde lakmoesproef voor de aanpak van justitie. ,,Het betekent een enorme stimulans in de gezamenlijke strijd tegen de georganiseerde misdaad, die in Brabant een overweldigend probleem vormt”, oordeelt chef Rienk de Groot van de recherche in Zeeland-West-Brabant.

No Surrender-proces

De uitspraak reikt vermoedelijk nog verder. In Groningen voert het OM een proces tegen vier landelijke kopstukken van No Surrender, onder wie Klaas Otto. Het ultieme doel is de motorclub te verbieden als criminele organisatie. Dat de rechtbank in Breda oud-generaal Otto veroordeelt als een beroepscrimineel die slachtoffers dreigde ‘jongens van de club langs te sturen’ is voor de officier in de Groningse zaak weer een extra argument.

Quote Een tegenval­len­de uitspraak, want we hadden om vrijspraak gevraagd. Maar een lage straf voor hetgeen bewezen is Sanne Schuurman, advocaat

De advocaten Sanne Schuurman en Niels van Schaik steken hun teleurstelling niet onder stoelen of banken. ,,Een tegenvallende uitspraak, want we hadden vrijspraak gevraagd. Maar afgezet tegen de maximale straffen is de straf weer laag voor hetgeen bewezen is”, vindt Schuurman. De verdediging stelt dat het OM een hetze heeft gevoerd tegen Otto en bewijs heeft achtergehouden. Wat haar in dat verband opvalt’ is dat dat de rechtbank bij de vrijspraak voor de brandstichting en handgranaataanslag ,,geen geloof heeft gehecht aan een proces-verbaal van de officier van justitie.”

Disproportioneel