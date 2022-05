'Verpleegkundige en leraar met long covid hebben recht op schadevergoeding’

Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV: ,,Deze mensen zitten te wachten op erkenning, de overheid is ze wat verschuldigd. De eis dat het kabinet een tegemoetkomingsfonds instelt, is pas de eerste stap. Wij willen de Staat aansprakelijk stellen voor falend coronabeleid in de zorg en het onderwijs. Inmiddels wordt concreet een procedure voorbereid, samen met het CNV. Alleen als er een ruimhartig fonds komt, zullen wij geneigd zijn om ons daarover nog eens achter de oren te krabben.”



FNV Zorg & Welzijn en de AOb openden enkele maanden geleden meldpunten om de grootte van de groep slachtoffers in kaart te kunnen brengen. Ze ontvingen al meer dan 6000 reacties. Meer dan 1000 werknemers zijn inmiddels langer dan twee jaar ziek en zijn hierdoor hun baan kwijtgeraakt. Ze leveren er netto 30 tot 50 procent van hun inkomsten op in, aldus de vakbeweging.



De bonden doen hun pleidooi omdat de onderhandelingen lopen over de Voorjaarsnota, waarin het kabinet het beschikbare geld verdeelt. Jong (FNV) vindt dat een fonds voor patiënten met long-covid prioriteit heeft. ,,Dit moet voorrang krijgen. Mensen in bijvoorbeeld de zorg krijgen al niet zoveel betaald, zij komen - met zo'n beroepsziekte én de oplopende inflatie - snel in de problemen. Het kabinet moet ze uit de brand helpen.”