Verpleegkundigen: Opschaling IC's bij tweede coronagolf in gevaar

Tweede arrestatie na rellen in Groningse binnenstad

9 september Een tweede verdachte is aangehouden vanwege rellen zaterdag in de binnenstad van Groningen. Het gaat om een man uit Groningen, die dinsdagavond is aangehouden, meldt de politie. Zondagavond werd al een eerste verdachte man opgepakt. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.