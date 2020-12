Verpleger Dennis (40) werd zelf coronapatiënt: ‘Ik wil mijn collega's nu niet in de steek laten’

eindejaarsinterview Kabinet had in zomer niet moeten terugscha­ke­len, vindt Bruls: ‘Die mondkapjes­dis­cus­sie landde niet goed’

24 december Het kabinet had in de zomer op volle sterkte bezig moeten blijven met de coronacrisis. Ook was het beter geweest als er vanuit Den Haag één centrale aansturing was geweest in plaats van vanuit de verschillende ministeries, die allemaal hun eigen zegje doen.