Verplegers zijn getuige bij huwelijk van coronapatiënt in ziekenhuis: ‘Moeten vechten om te overleven’

Er was even ruimte voor een liefdevol moment in de coronahectiek van het Deventer Ziekenhuis vrijdag: corona-patiënt Frank (52) uit Amsterdam trouwde er, met vier ziekenhuismedewerkers als getuigen, met de vrouw die al 29 jaar in zijn leven is.

,,Het had heel wat voeten in aarde, maar hier maakten we graag even ruimte voor”, zegt intensivist Huub van den Oever.

Amsterdammer Frank, die verder anoniem wil blijven, werd vorige week donderdag opgenomen in het Deventer Ziekenhuis met corona, omdat er in Amsterdam geen plaats meer voor hem was. In Deventer ging zijn toestand zo snel achteruit, dat er gevreesd werd voor zijn leven.

,,Terwijl ik zelf dood lag te gaan, realiseerde ik me dat de belangrijkste mensen in mijn leven er financieel beroerd voor zouden komen te staan als ik zou sterven. Ik ben al 29 jaar met Ellen, maar we waren niet getrouwd. Dat zou nogal wat consequenties hebben bij mijn overlijden.”