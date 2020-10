‘Verplicht 3 keer zoenen? Die traditie legt het loodje’

Zelf kan de antropoloog die voor haar workshops nog altijd het hele land doorkruist, zich inmiddels wel inhouden. Neen, voor Danielle Braun (52), directeur van de Academie voor Organisatiecultuur, geen uitgestoken hand meer. ,,Ik heb me inmiddels aangewend mijn handen bij mijn buik te houden, vóór iemand te gaan staan, die persoon aan te kijken, en me dan voor te stellen. Oogcontact maken is belangrijk. Als je in het voorbijgaan ‘hallo’ roept, is het geen echte kennismaking.’’



Maar wat zelfs Braun nog altijd lastig vindt: het moment van vertrek. ,,Vroeger zou ik, als ik ergens een cursus had gegeven, aan het einde de zaal nog even rondgaan om iedereen een hand geven. Nu zwaai ik maar even en dat voelt toch een beetje als er tussenuit sneaken. Ik mis die laatste handdrukken écht. Juist bij zo’n rondje wissel je vaak nog wat informatie uit, deel je visitekaartjes met elkaar, of maak je een vervolgafspraak.’’