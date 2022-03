Verslaafden roeien samen naar hun herstel: ‘Werd weer als mens gezien, niet als junk’

interview ‘Succes heeft een negatieve kant gekregen’

In ons werk lijken we continu met succes bezig te zijn. Hoe succesvol we zijn wordt gemeten aan de hand van testresultaten, targets en maandcijfers. Maar succes is veel breder en voor iedereen anders, stelt schrijver Peter Henk Steenhuis. En als je weet wat het voor jou is, heb je ook minder stress.

24 maart