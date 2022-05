Verslaggever Yelle Tieleman hoopt en bidt dat zijn club in de eredivisie blijft: ‘Hup Fortuna, samen nao veure!’

Wat het precies is, is moeilijk te zeggen. Clubliefde. Je hebt het of je hebt het niet. Ik heb het: de liefde voor Fortuna Sittard. Als kind, geboren in Sittard, kwam ik eind jaren 90 voor het eerst in De Baandert. Een knus en oud voetbalstadion, midden in een arbeiderswijk. In die tijd speelde Mark van Bommel nog bij Fortuna. Het waren de gloriejaren van de club, maar ik was nog te klein om daar bij te zijn. De bekerfinale werd gehaald, de club streed om Europees voetbal en dacht er goed aan te doen een groot nieuw stadion te bouwen, ver buiten het stadscentrum.