'Verstappen mag net als Van Gaal rekenen op zo'n 25.000 euro'

Max Verstappen kan waarschijnlijk 'enige tienduizenden' euro's schadevergoeding lospeuteren bij online-supermarktketen Picnic, nu de rechter heeft besloten dat Verstappens portretrecht is geschonden. Louis van Gaal wist enkele jaren geleden in een vergelijkbare zaak 25.000 euro af te dwingen van het bedrijf Interbest.

Verstappen haalde vanmorgen bij de rechtbank in Amsterdam zijn gelijk in een zaak tegen Picnic, dat met een lookalike van de Formule 1-coureur een reclamefilmpje had gemaakt. Dat filmpje was weer een parodie op de reclames die de echte Verstappen maakt voor Jumbo en verscheen korte tijd op Facebook.

Toen bleek dat Verstappen er niet blij mee was, werd het weer verwijderd maar was het al een hit op internet. Het management van Verstappen stapte naar de rechter omdat zonder toestemming geprofiteerd is van de populariteit van sportheld.

350.000 euro

Volledig scherm Tom uit Rotterdam, lookalike van Max Verstappen, in het dagelijks leven. © AD Hoe hoog de schade is die Picnic moet betalen, moet nog worden bepaald. Verstappen had in eerste instantie 350.000 euro geëist, ongeveer het bedrag wat hij krijgt voor een reclamecampagne a la Jumbo. Dat vindt de rechter echter onvoldoende onderbouwd. Verstappen heeft voor Picnic immers geen minuut hoeven werken.

Volledig scherm Louis van Gaal werd ook zonder toestemming gebruikt in een advertentie © AD Maar wat dan wel? Volgens specialist portret- en merkenrecht Jacqueline Schaap wordt het nog 'een hele slag voor de advocaten' om uit te vechten welk bedrag Verstappen 'had mogen vragen' als Picnic toestemming had gevraagd om Verstappen met een lookalike parodiëren. Schaap denkt dat het bedrag uiteindelijk nog het meest in de buurt gaat komen van het geldbedrag dat voetbalcoach Louis van Gaal begin vorig jaar kreeg in een vergelijkbare zaak.

Van Gaals lichaam was door reclamebureau Interbest afgebeeld zónder hoofd in een advertentie die in diverse kranten stond. Toch was hij duidelijk herkenbaar als bondscoach (het was tijdens het WK van 2014), in KNVB-pak en met blocnootje op schoot. Van Gaal eiste toen 95.000 euro, met hulp van allerlei deskundigen oordeelde de rechter dat 25.000 euro reëel was.

Van Gaal