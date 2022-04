Vertrek Lilianne Ploumen bewijst dat je in Den Haag een grote mond móet hebben

Ermeloër (25) kreeg valse aangifte van verkrach­ting aan zijn broek: ‘Je leven komt tot stilstand’

Bijna twee jaar leefde een Iraanse vluchteling die in Ermelo woont in grote angst en stress. Tegen hem was aangifte van verkrachting. Zou hij uitgezet worden? Zou hij zijn vrouw nog wel naar Nederland kunnen halen? Zou hij zijn opleiding moeten afbreken? In de Zutphense rechtszaal volgde vandaag de apotheose.

11 april