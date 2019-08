Vertrekkend topman ProRail: ‘Angst regeert bij de overheid’

Morgen in De Ochtend Show to go: misdaadcij­fers en kijkje achter de schermen bij Expeditie Robinson

28 augustus Misdaadverslaggever Koen Voskuil is donderdagochtend te gast in De Ochtend Show to go en vertelt over nieuwe misdaadcijfers en de drugseconomie in Amsterdam. Ook te gast is mediaverslaggever Dennis Jansen, die een kijkje achter de schermen bij Expeditie Robinson nam. De show wordt gepresenteerd door Anne-Marie Fokkens en Jörgen Raymann.