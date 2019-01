'Vertrouwen in dirigent Gatti na aanrandingen snel weg'

Op 1 augustus 2018 maakte het Koninklijk Concertgebouworkest wereldkundig dat het met onmiddellijke ingang afscheid had genomen van zijn chef-dirigent Daniele Gatti. Over dat ontslag, de reden, de besluitvorming en de gevoerde procedure bleef veel in de lucht hangen, want de orkest-directie meed de media. Bovendien had ze de handen vol aan het vinden van vervangende dirigenten voor de 42 concerten in binnen- en buitenland die Gatti vacant liet. Pas eind december sprak directeur Jan Raes voor het eerst, op NPO Radio. Een quote die bleef hangen: ,,Misschien hadden we iets meer moeten communiceren.'' Omdat morgen het nieuwe onderkomen van het KCO in Amsterdam officieel de deuren opent, het schitterende RCO House aan de Gabriël Metsustraat stemde Raes toe in een interview.